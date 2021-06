Mädchen erstickt: Stehen Ermittler vor Durchbruch?

Die schockierende Bluttat dürfte sich in den frühen Samstagmorgenstunden in Wien ereignet haben. Der Fall im Schnelldurchlauf: Entdeckt wurde die Leiche des Mädchens gegen 7 Uhr früh auf einem Grünstreifen in der Viktor Kaplan-Straße im 22. Bezirk. Eva (Name geändert) lehnte leblos an einem Baum, abgelegt wie ein Müllsack. Es dauerte mehr als 24 Stunden, bis das Opfer identifiziert wurde – die Eltern hatten sich erst nach Veröffentlichung einer Opferbeschreibung an die Polizei in Tulln (NÖ) gewandt. Danach war es traurige Gewissheit.