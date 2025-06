Ein Springinkerl und ein Dieb in der Selfie-Falle

Ging in Selfie-Falle

Doch auch ein anderer Kandidat dieser Woche zeigt eindrucksvoll, wie tief die Latte liegt: Ein Einbrecher in Favoriten brach eine Wohnungstür mit roher Gewalt auf und räumte Wertgegenstände in Höhe von mehreren Zehntausend Euro ab. Clever? Nein, eher selfiesüchtig. Denn der Typ wurde von einer Videokamera in bester HD-Qualität gefilmt. Jetzt sucht ihn die Polizei mit seinen eigenen Porträtaufnahmen. Wer so kriminell versagt, gehört nicht ins Gefängnis, sondern ins Kasperltheater.