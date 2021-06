Mordalarm in Wien: Junge Frau lehnte tot an Baum

Im Wiener Bezirk Donaustadt ist am Samstag in den Morgenstunden auf offener Straße eine Frauenleiche gefunden worden. Die junge Frau - sie dürfte etwa 18 Jahre alt sein - lehnte an einem Baum auf einem Grünstreifen neben der Viktor-Kaplan-Straße. Ein Tötungsdelikt kann laut Polizei nicht ausgeschlossen worden.