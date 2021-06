Brand am Gelände der Villacher Stadttankstelle

Kurz nach 14 Uhr heulten am Montag die Sirenen. Die Hauptfeuerwache Villach, die FF Judendorf und die FF Völkendorf eilten zur beliebten Diskonttankstelle, wo angeblich eine Zapfsäule in Flammen stand. „Das war zum Glück nicht der Fall. Allerdings sorgte ein technischer Defekt bei der Pumpanlage für eine starke Rauchentwicklung“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Harry Geissler.