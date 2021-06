Royal-Experte: „Harry steht unter Meghans Fuchtel“

Kate ist übrigens nicht das einzige Mitglied der Royal Family, das der Zeremonie am Donnerstag nicht beiwohnen wird. Wie am Montag bekannt wurde, machte sich die Queen Anfang der Woche auf, um im Zuge der Royal Week nach Schottland zu reisen. In der schottischen Hauptstadt Edinburgh wird die Queen in den kommenden Tagen in ihrer offiziellen Residenz, dem Holyrood-Palast, wohnen. Geplant ist die Reise bis zum 1. Juli.