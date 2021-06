„William und Harry gingen sich an die Gurgel“

Besorgnis herrscht in britischen Königshaus vor der Enthüllung des Denkmals für die verstorbene Prinzessin Diana am 1. Juli im „Sunken Garden“ des Kensington-Palastes. Schon nach dem Begräbnis von Prinz Philip sind sich die zerstrittenen Prinzen William und Harry neuesten Enthüllungen zufolge „an die Gurgel“ gegangen. Am Donnerstag soll geplant sein, dass die beiden sich bei ihren Reden nicht in die Quere kommen. Vielerorts ist zwar von einem „Burgfrieden“, den die beiden für den 60. Geburtstag ihrer Mutter geschlossen haben, die Rede. Doch, ob das hinhaut, ist ungewiss.