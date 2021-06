Harry: Irre Verfolgungsjagd verzögerte fast Abflug

Mann lieferte sich irre Verfolgungsjagd mit Polizei

Doch beinahe hätte sich Harrys Reise in die alte Heimat verzögert, denn zeitgleich mit der Ankunft des Prinzen am Flughafen von Los Angeles kam es zu einem dramatischen Zwischenfall. Wie die „Daily Mail“ schrieb, habe am frühen Abend ein Mann in einem Auto einen Zaun des Flughafen-Areals durchbrochen und sich eine irre Verfolgungsjagd mit der Polizei über zwei Startbahnen, die zwischenzeitlich gesperrt werden mussten, geliefert.