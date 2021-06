Prinz Charles zeigt Harry die eiskalte Schulter

„Charles steht Harry nicht zur Verfügung“

Mit Folgen für den familiären Frieden. Denn wie die britische Zeitung herausgefunden haben will, hat die ohnehin angeknackste Beziehung zwischen Vater und Sohn in den letzten Wochen weiter gelitten. Eine Aussprache oder einen Versuch der Versöhnung wird es deshalb im Juli nicht geben. Statt in London werde sich der Thronfolger nämlich in Schloss Balmoral aufhalten. „Charles hat ganz deutlich gemacht, dass er nicht zur Verfügung stehe, um Prinz Harry zu treffen, weil er sich zu dem Zeitpunkt in Schottland aufhalte“, plauderte eine royale Quelle aus.