Hassnachrichten gegen Abgeordnete weit verbreitet

Die Nachrichten selbst haben es aber auch so in sich, wie Brodnig in einer Pressekonferenz am Montag berichtete. Von „Hure“, „Schlampe“ bis zu „hysterisch“ reichen da die Bezeichnungen, körperliche Merkmale wurden herabgewürdigt und auch Beleidigungen aufgrund der Herkunft oder der sexuellen Orientierung kamen hinzu. Der Großteil der Beleidigungen (73 Prozent) kam via Internet.