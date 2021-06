Heime und Spitäler: Limit und FFP2-Masken fallen

Auch in Öffis nur mehr MNS Pflicht

Weitreichende Erleichterungen kommen bei der Maskenpflicht: Ab 1. Juli kann man auch indoor überall dort ganz auf Masken verzichten, wo „3-G“ gilt - also in Gastronomie, Tourismus, Kultur- und Freizeitbetrieben, Sportstätten und bei Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen. In Öffis, Geschäften und Museen (wo „3-G“ nicht gilt) reicht dann ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz. Ursprünglich war einzig in Pflegeheimen und Spitälern noch eine FFP2-Pflicht geplant, diese wird nun aber durch eine MNS-Pflicht ersetzt.