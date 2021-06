Südafrika zunehmend im Griff der Delta-Variante

Südafrika ist in Afrika zahlenmäßig das am schwersten betroffene Land. Bisher wurden 1,9 Millionen Fälle dokumentiert. Kapp 60.000 Menschen starben an den Folgen einer Infektion. Die amtierende Gesundheitsministerin Mmamoloko Kubayi sagte am Samstag: „Leider haben unsere Wissenschafter entdeckt, dass wir eine neue Variante haben, die in unserem Land vorherrschend ist.“