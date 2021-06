Over the Rainbow

Viktor Mihály Orbán hingegen kommt nicht aus Kaiserslautern, sondern aus Székesfehérvár (Stuhlweißenburg) und ist kein netter Kerl, sondern ein ungustiöser Knilch, der in ein modernes Europa passt wie Kapern in eine Linzer Torte. Ob er am Mittwoch ungern in Ungarn geblieben ist, statt nach München zu kommen, wissen wir nicht, aber vom Verbot der UEFA, die Fröttmaning-Arena in den Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen, konnte er sich auch auf seinem pannonischen Diwan liegend und in weitgehend gleichgeschalteten heimischen Zeitungen blätternd überzeugen.