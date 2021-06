Auf Suche nach anderen „Vespistis“ im Burgenland

Andere "Vespistis“

Kaum zu Hause, kaufte man sich also selbst zwei Kultmopeds und ist seitdem oft auf dem Zweirad unterwegs, besuchte auch Roller-Treffen in Österreich. So wurde die Sehnsucht nach anderen „Vespistis“ geweckt. „Gemeinsam fahren macht einfach mehr Spaß“, sind die beiden überzeugt. Deshalb suchen sie auf diesem Wege auch nach anderen Vespa-Liebhabern in der Umgebung.