EU bei Agrarreform einig: Köstinger sieht Erfolg

Köstinger: „Einigung ist ein Öko-Meilenstein“

Das Parlament war in diesem Punkt mit einem deutlich größeren Anteil von 30 Prozent in die Verhandlungen gestartet, während die EU-Länder zwischenzeitlich weniger als 20 Prozent durchsetzen wollten. Köstinger hatte sich für 25 Prozent ausgesprochen. Aus ihrer Sicht war es höchste Zeit für eine Einigung, da die Bauern „Planungssicherheit für die kommenden Jahre“, bräuchten, so Köstinger in einer Aussendung.