EU-Verbot von Glyphosat nach neuer Studie fraglich

Die Risikobewertung in einer neuen Studie zum umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat stärkt dem Chemiekonzern Bayer den Rücken. Es gebe in der statistischen Auswertung von Tierversuchen keine Hinweise darauf, dass das Mittel krebserregend oder erbgutschädigend sei, hieß es in der Analyse für die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Damit wären die Zulassungskriterien für die menschliche Gesundheit erfüllt, so das Fazit.