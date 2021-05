EU-Agrarreform: Köstinger sieht „vertane Chance“

„In den letzten Tagen hat die EU unnötig Zeit in Detailfragen verloren, anstatt an den großen Schrauben in Richtung Umwelt- und Klimaschutz zu drehen. Die europäischen Bäuerinnen und Bauern brauchen Planungssicherheit“, kritisierte Köstinger weiter. Konkret würden die 25 Prozent 72,8 Milliarden Euro für Klima- und Umweltmaßnahmen in der Landwirtschaft bedeuten. Eine rasche Einigung sei deshalb so wichtig, da sich unsere Landwirte endlich Klarheit verdient hätten, so die Ministerin.