Sinkender Milchpreis zwingt Bauern in die Knie

Am 1. Juni ist der „Tag der Milch“ - eingeläutet wird der mit schlechten Nachrichten: Seit 2010 hat ein Drittel (!) der steirischen Milchbauern aufgehört. Und der „überlebende Rest“ muss sich ob des Marktdrucks vergrößern; was unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft total verändert. Der Konsument hat’s aber in der Hand.