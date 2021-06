Brauerei Eggenberg stößt in die Limonade-Welt vor

Seit 1681 wird im Schloss Eggenberg Bier gebraut - und wohl auch bald wieder Limonade erzeugt. Hubert Stöhr, der das Familienunternehmen in achter Generation führt, entwickelte nämlich gemeinsam mit seinem Team im Vorjahr die Cola-Marke „Strizzi“, die seit dem Spätsommer 2020 am Markt ist und nun immer weitere Kreise zieht. Ab Juli gibt’s das Getränk nämlich nicht nur bei ausgewählten Gastronomie-Betrieben, Lagerhäusern und Kaufleuten, sondern auch bei Billa Plus in ganz Oberösterreich.