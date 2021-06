Tagesbetreuung entlastet pflegende Angehörige

Betreutes Wohnen in Fuschl

Einen anderen Weg geht man in der Flachgauer Gemeinde Fuschl am See. Dort übergab am Freitag Landesrätin Andrea Klambauer 13 geförderte Wohnungen für Senioren. Die Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen für betreutes Wohnen verfügen über Wohnnutzflächen zwischen 48 und 65 Quadratmeter sowie einen Gemeinschaftsraum. Für jede Wohneinheit ist ein Autoabstellplatz in der Tiefgarage vorgesehen. Die Bauzeit betrug eineinhalb Jahre. Neben dem betreuten Wohnen wurde ein weiteres Wohnhaus mit 14 freifinanzierten Mietwohnungen errichtet. Die Baubetreuung übernahm in beiden Fällen die Heimat Österreich.