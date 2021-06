„Das ist Formel 1 in ihrer schönsten Form“

Zwei Menschen ziehen derzeit alles und jeden in ihren Bann: Lewis Hamilton und Max Verstappen. Ein Kampf der Giganten in Spielberg zeichnet sich für Wurz nicht nur ab, „der ist in Stein gemeißelt. Das ist ein Kampf der Generationen: Die junge Fahrer-Generation Verstappen gegen die geprüfte, erfolgsgekrönte von Hamilton. Zwei Ausnahmeathleten, deren Teams sich am obersten Zenit der technischen Ingenieurskunst bewegen.“