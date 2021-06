Cyberangriff: Molkerei produziert weniger

Viele Bereiche, wie etwa die Logistik, stehen still – die Hochregallager funktionieren nicht. „Wir haben 500 Paletten bei den Milchwerken Berchtesgadener Land eingelagert“, so Chef Andreas Gasteiger, der den Handel derzeit nicht beliefert kann. Am Wochenende fährt die Molkerei die Produktion zurück: Die überschüssige Milch soll an andere Molkereien und in die Milchpulverproduktion verkauft werden. „Die Milchabholung bei den Bauern bleibt zu 100 Prozent aufrecht“, so Gasteiger.