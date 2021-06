Kranker Mörder kommt vielleicht nie in den Häfen

Das Mitleid hält sich in sehr engen Grenzen - aber Franz H. (75) aus Aschach an der Steyr, der seine Ehefrau Rosi (71) bestialisch ermordet hat, ist krank. Und zwar so schwer, dass der zu lebenslänglicher Haft verurteilte Mörder möglicherweise nie mehr eine Zelle von Innen sehen wird müssen.