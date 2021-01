„Ich habe mich vor dem Nachbarn gefürchtet!“

Die 71-Jährige lag am Sonntag im Bett ihres Hauses in Aschach an der Steyr (OÖ), als sie von ihrem Ehemann mit einem Hammer attackiert worden sein soll. Der 74-Jährige versetzte der drei Jahre jüngeren Ehefrau laut Polizei mehrere Schläge auf Kopf und Oberkörper. Dann dürfte er drei Messer geholt und mehrfach auf sie eingestochen haben. Die Leiche war blutüberströmt, als Rosinas Bruder Hubert D. (62) sie Sonntagmittag gegen 13.15 Uhr fand.