Ehefrau Rosi (71) mit Hammer und Klinge ermordet

Es war ein Verbrechen, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: Mit einem Kupferhammer und drei Küchenmessern soll Franz H. (74) am 17. Jänner in Aschach/Steyr seine Ehefrau Rosina (71) getötet haben. Am Dienstag steht er deswegen in Steyr vor Gericht.