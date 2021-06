Alkohol bei Olympia: Tokio macht Rückzieher

Strenge Regeln in Japan

Die ursprünglichen Pläne waren auf Kritik gestoßen. Die Bürger in Tokio sind auch nach Aufhebung des Corona-Notstands zum Wochenbeginn weiterhin Restriktionen in Bezug auf den Konsum von Alkohol unterworfen. Sie dürfen mit höchstens einer weiteren Person in Restaurants oder Bars trinken und auch nur bis 19 Uhr. Auch für die Athleten im Olympischen Dorf gelten strenge Regeln. Sie dürfen Alkohol nur privat auf ihren Zimmern trinken.