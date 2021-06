Schulprojekt: „Stolpersteine“ für Güssing

Auch im Burgenland sollen die Gedenktafeln bald an die bis 1938 existierende jüdische Gemeinde in Güssing erinnern. Gemeinsam mit den Historikern Michael Hammer und Karl Heinz Gober, beide selbst Absolventen der Schule, nahm sich die siebente Klasse der BORG in Güssing dieser Aktion an.