Arbeitslosigkeit sinkt weiter: 362.101 ohne Job

Arbeitskräfte im Tourismus dringend gesucht

„Die Öffnungen haben eine deutliche Erholung am Arbeitsmarkt gebracht“, so Arbeitsminister Martin Kocher. Von weiteren Öffnungsschritten in der Nachtgastronomie seien zusätzliche Erholungseffekte zu erwarten. „Gleichzeitig wirkt sich die Krise immer noch auf den Arbeitsmarkt aus, weshalb auch eine Verlängerung des Neustartbonus bis Ende des Jahres notwendig ist, um vor allem Branchen wie den Tourismus, in der dringend Arbeitskräfte gesucht werden, zu unterstützen“, so Kocher.