Corona-Krise: Arbeitslose bleiben länger ohne Job

„Die Arbeitslosigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, das würde ich nicht unterschrieben“, so OGM-Experte Klotz. Dies treffe vielmehr auf die Kurzarbeit zu. Mit der Corona-Kurzarbeit sei ein Großteil der potenziellen AMS-Fälle schon „vorab aufgefangen“ worden. Die Datenauswertung zeigt laut Klotz, dass die allermeisten Arbeitnehmer, die seit Corona in Kurzarbeit waren, in den zwölf Monaten vor der Krise nicht arbeitslos gewesen sind. „Die Kurzarbeit hat also ganz klar in die Breite gewirkt, mit ihr wurden vergleichsweise stabile Erwerbskarrieren gestützt“, sagte Klotz. In der Corona-Pandemie seien Menschen arbeitslos geworden, die es am Arbeitsmarkt „bisher schon schwierig hatten“.