Nachtgastronomie soll im Laufe des Sommers öffnen

Ab 10. Juni und in weiterer Folge ab 1. Juli wird sich - vorausgesetzt, der derzeitige positive Trend hält weiter an - das öffentliche Leben in vielen Bereichen wieder wie früher anfühlen können. Einzig die Nachtgastronomie, die bereits seit mehr als einem Jahr ein trauriges Dasein fristet, muss weiter warten. Doch es gibt endlich einen Hoffnungsschimmer: Öffnungen, die Clubs und Discos betreffend, könnten im Laufe des Sommers wieder möglich sein, gab die Regierung am Freitag beim großen Öffnungsgipfel bekannt (siehe auch Video oben).