Öffnungen lassen Arbeitslosigkeit weiter sinken

„Wirtschaftliche Ausgangslage in Österreich deutlich verbessert“

Das Wifo-Konjunkturbarometer zeigt auch einen deutlichen Aufwärtstrend. Von 24. bis 30. Mai lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Finanzministerium knapp ein Prozent unter dem Niveau von 2019. „Innerhalb eines Monats hat sich die wirtschaftliche Ausgangslage in Österreich deutlich verbessert“, so Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive scheine „die Talsohle durchschritten“, man werde aber „weiterhin jene Betriebe unterstützen, die Unterstützung brauchen“. „Gleichzeitig dürfen wir nicht falsche Anreize setzen, die das Wachstum bremsen könnten“, so Blümel.