Alko-Lenker verursachte Unfall mit vier Verletzten

Bei einem durch einen alkoholisierten Lenker verursachten Frontalzusammenstoß in Pertisau am Achensee (Bezirk Schwaz) sind am Samstagnachmittag vier Personen verletzt worden. Der 39-jährige Italiener sei auf der L220 auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das entgegenkommende Auto eines 76-jährigen Österreichers gekracht.