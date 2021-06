Retten, löschen und bergen!

Während ein Teil der Helfer die Löschschläuche in Position brachte, bereiteten sich der Atemschutztrupp für den Innenangriff vor: „Neben dem Löschen des Feuers hatte die Rettung des Bewohners höchste Priorität“, unterstreicht der Floriani. Dabei stand der Angriffstrupp in ständigem Funkkontakt mit der Einsatzleitung im Freien. Am Ende konnte der Vermisste im Keller entdeckt und sicher ins Freie gebracht werden.