St. Martin versammelt stärkste Schulklasse Europas

„Es ist beeindruckend, wie viel Energie und positive Stimmung immer noch in unseren Jugendlichen, Lehrern, Auszubildenden und Unternehmern steckt und das lässt uns sehr positiv in die Zukunft blicken“, freut sich Initiator Stefan Süß, dass er mit seinem Team von Learn4Life für jene Menschen und ihre Persönlichkeitsbildung etwas tun konnte, die auch besonders unter der Krise gelitten haben. Die Mühlviertler schafften es, den bekannten Speaker und Bestsellerautor Tobias Beck für eine kostenlose Schulstunde zu gewinnen. Mehr als 10.000 Menschen folgten gespannt diesen Impulsen. Etwa via Life-Übertragung in den Klassen-, Seminarräumen und in den gut gefüllten Schul-Aulen in Österreich, Deutschland und der Schweiz.