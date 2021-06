Autolenker (23) krachte frontal gegen Lkw - tot

Der schreckliche Unfall passierte am Freitag gegen 13 Uhr auf der B 147 in Burgkirchen. Laut Zeugen war der 23-Jährige zu schnell unterwegs, dürfte schon vor dem Crash zahlreiche Fahrzeuge gefährlich überholt haben. Als er plötzlich in einer Linkskurve ins Straßenbankett fuhr, dürfte er laut Polizei die Kontrolle über sein Auto verloren und das Lenkrad verrissen haben. In weiterer Folge geriet er auf die Gegenfahrbahn, krachte frontal gegen einen Lkw. Daraufhin überschlug es den jungen Autolenker mehrmals, das Wrack blieb in einer Hauseinfahrt liegen.