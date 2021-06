Stadtrat soll 10 Opfer mit Sexfotos erpresst haben

Chat per Email

Zuletzt trat er dabei mit einem 55-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden in Kontakt. Täter und Opfer chatteten per Email. Der 55-Jährige schickte ein Foto seines besten Teils, dafür revanchierte sich das angebliche Mädchen mit erotischen Aufnahmen und animierte den Chatpartner mehrmals dazu, weitere Nacktfotos zu schicken. Als das Opfer ein Treffen wollte, drohte die angebliche 15-Jährige damit, sich an eine Vertrauenslehrerin zu wenden, untermauerte diese Absicht mit einem Fake-Account der Pädagogin. Und forderte Schweigegeld.