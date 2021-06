Tapferer Held Alexej Nawalnij

Vorgestern hat Ihr grausamer Todfeind, der russische Diktator Wladimir Putin, Gott sei Dank einen schweren Fehler gemacht, was Sie betrifft. Denn dass er Sie, den weltberühmten und furchtlosen Dissidenten tot sehen will, hat er mit seinem von ihm befohlenen Giftanschlag auf Sie zur Genüge bewiesen, und nachdem Sie, genesen, wieder nach Russland zurückgekehrt sind, um in und für Ihre Heimat weiterzukämpfen, aber jetzt in irgendeiner grauenvollen Zelle dahinvegetieren wartet die Welt tagtäglich auf die „Nachricht“ bewährten Sowjetmusters: Nawalnij auf der Flucht erschossen. Oder: Nawalnij beging Selbstmord. Oder: Nawalnij erlitt Herzschlag.