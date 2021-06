Ab Juli: 56 Absolventen verstärken Tiroler Polizei

Die Polizei in Tirol bekommt mit 46 Männern und zehn Frauen ab Juli Verstärkung. Am Dienstag fand im Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive (BZS) in Absam die Lehrgangsabschlussfeier der 56 dienstführenden Exekutivbediensteten aus Tirol statt, die von einem Quartett der Polizeimusik Tirol musikalisch umrahmt wurde. Der Leiter des BZS-Absam, Oberst Peter Kern, begrüßte dazu Landespolizeidirektor Edelbert Kohler und den stellvertretenden Landespolizeidirektor Generalmajor Johannes Strobl sowie die neuen Beamtinnen und Beamten.