Chris O‘Shea neuer Headcoach der Dukes

„Werner und ich sind seit unserer Zeit beim Verband immer in Kontakt geblieben. Ich wollte jetzt den nächsten Schritt in meiner Karriere machen und das Amt des Headcoaches übernehmen“, erklärte O‘Shea in einer Dukes-Aussendung. Seine Philosophie: „Kommunikation ist das Wichtigste, um das volle Potenzial abzurufen, egal ob auf dem Spielfeld oder abseits davon. Ich werde mich sehr viel mit den Spielern einzeln unterhalten, aber auch auf dem Spielfeld müssen alle ständig miteinander reden und die Körpersprache ist wichtig.“