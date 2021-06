Wohnen statt Räumen der Kanaltalersiedlung

Was wäre, wenn man die Fehler, die in unseren Lebensräumen gemacht werden, nicht erst Jahrzehnte später betrachtet? Dieser Überlegung folgend bietet die Initiative „Wohn/Räumen“ eine Führung durch das Wohngebiet um die Kanaltalersiedlung im Villacher Stadtteil Neue Heimat an. Wie berichtet, wird diese gerade Stück für Stück abgerissen, die eingesessenen Mieter werden nach und nach in hässliche Betonblöcke ohne Garten umquartiert.