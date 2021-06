Algerier brach in Auto ein und stahl Badezeug

Am Mittwochnachmittag gegen 16.35 Uhr schlug ein 24-jähriger algerischer Staatsbürger bei einem in der Villacher Straße in Klagenfurt abgestellten Auto die rechte hintere Seitenscheibe ein, und stahl daraus eine Badetasche mit diversen Badeutensilien. Zwei Zeugen konnten dies beobachten, und verständigten die Polizei.