Arbeitsausbeutung: Sieben Festnahmen in Österreich

Schwerpunkt in Bau- und Gastgewerbe

In Österreich wurden die Maßnahmen vom BK in Kooperation mit den Landeskriminalämtern und den regionalen Dienststellen sowie mit Unterstützung der Finanzpolizei und der Arbeitsinspektorate umgesetzt. Schwerpunkt waren Kontrollen in Bau- und Gastgewerbe, für die 154 Beamtinnen und Beamte im Einsatz waren.