„Der Dom ist schön, aber nicht reich“

Rund zwei Millionen Menschen besuchen in einem normalen Jahr den Salzburger Dom. Nicht nur, um zu beten, sondern um sich die barocke Kirche anzusehen. „Der Dom ist ein wunderschönes Gebäude, aber er ist nicht reich“, begründete Domkustos Prälat Johann Reißmeier am Mittwoch bei einem Pressegespräch, warum künftig von den touristischen Besuchern ein Domerhaltungsbeitrag eingehoben werden wird. Ab 23. Oktober kostet der Eintritt in den Salzburger Dom fünf Euro pro Person.