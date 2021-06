Westeuropa hinkt bei 5G-Ausbau noch hinterher

Westeuropa hinkt beim Ausbau der fünften Mobilfunkgeneration (5G) hinter Nordamerika, Nordostasien und den Golfstaaten hinterher. Das ist ein Ergebnis des aktuellen Ericsson Mobility Report, der am Mittwoch in Stockholm veröffentlicht wurde. In Nordostasien (inklusive China und Südkorea) wurden demnach Ende 2020 bereits neun Prozent aller Mobilfunkverträge auf 5G umgestellt, in Westeuropa dagegen nur ein Prozent.