Simonischek und Karner: Auf dem Schlachthof

Berührender Dialog, mit feinem Humor

Der 63-jährige Westschweizer Dramaturg und Drehbuchautor Antoine Jaccoud vermittelt auch mit seinem Stück „Auf dem Schlachthof“ die Kunst, dass er Worten Leben einzuhauchen vermag. Da dieser berührende Dialog mit seinem unausweichlichen Ende auch humorvolle Töne in sich birgt. Musikalisch-klanglich umrahmt wird die tragische Komödie vom stimmigen, extra dafür komponierten Schlachthof-Soundtrack von Emil Berliner. Das Ehepaar Simonischek-Karner ist mehr als begeistert von der freundschaftlich-familiären Grundstimmung, welche vom Steudltenn-Team für Publikum und Künstler aktiv gelebt und umgesetzt wird. „Man trägt ein klein wenig so ein Gefühl in sich, als würde man Heimkommen“, sagen die zwei Schauspielgrößen.