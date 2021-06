SPÖ an Regierung: „Das ist nicht mehr Demokratie“

Pinker Antrag für Ladenöffnungs-Pilotversuch

Die NEOS machen unterdessen einen neuen Anlauf zu einer Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Am Mittwoch wird im Nationalrat ein Antrag eingebracht, der es in einem Pilotversuch ermöglichen würde, auch über die derzeitigen Sperrzeiten hinweg sowie an Sonntagen offenzuhalten. Klubvize Nikolaus Scherak forderte am Dienstag außerdem ein sofortiges Ende der mitternächtlichen Sperrstunden. So könnte man „Eskalationen“ wie zuletzt beim Polizeieinsatz am Wiener Karlsplatz verhindern.