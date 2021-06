Karlsplatz-Krawalle: Polizei verhängt Platzverbot

„Aufgrund der gestrigen Ereignisse im Bereich #Resselpark ist anzunehmen, dass in diesem Bereich in den heutigen Abend- und Nachtstunden eine allgemeine Gefahr für Leben od. Gesundheit mehrerer Menschen oder eine allgemeine Gefahr für Eigentum oder Umwelt in großem Ausmaß entsteht. Somit sind das Betreten und der Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten, eine Nichtbefolgung wird als Verwaltungsübertretung geahndet“, twitterte die Landespolizeidirektion Wien am Samstagnachmittag.