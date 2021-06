WHO: Corona-Fallzahlen seit sieben Wochen sinkend

Täglich mehr als 10.000 Corona-Tote

Beim G7-Gipfel gaben führende Industrienationen am Wochenende Zusagen über 870 Millionen Impfdosen bekannt, die möglichst schnell und zur Hälfte bis Jahresende an die bedürftigsten Länder ausgeliefert werden sollen. Tedros forderte am Montag erneut noch raschere Hilfe in noch höheren Mengen. „Die Ausbreitung des Virus ist derzeit schneller als die globale Auslieferung von Impfstoffen“, sagte er. Täglich würden mehr als 10.000 Menschen an Covid-19 sterben.