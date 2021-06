Jetzt hofft Plank auf den olympischen Quotenplatz

Der Grund dafür ist einleuchtend. Als Siegerin der Europaspiele 2019 in Minsk steht die Vorarlbergerin auf der Liste der Quotenplatz-Anwärterinnen ganz weit oben, obwohl sie in der Weltrangliste (bis 50 kg) auf Rang neun zurückgefallen ist. Die Quotenplätze werden nach einem komplizierten System vergeben, Europa bekommt in allen Gewichtsklassen - Herren und Damen zusammen - zwei weitere Startplätze für Tokio 2021.