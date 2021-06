Job steht für Elisabeth Schneider im Vordergrund

Egal ob Elisabeth Schneider in der kommenden Saison weiter in Feldkirch oder in der Schweiz spielen wird, für die Funktionäre der Blau-Weißen steht viel Arbeit an. So gilt es die Abgänge der Torfrauen Kitty Matyas und Piroska Bartek sowie von Anika Lunardon und Hanna Feuerstein zu kompensieren.