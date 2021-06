Frau fuhr gestohlenen Krankenwagen in Bucht

Im US-Bundesstaat New York kam es am Sonntag zu einer Verfolgungsjagd mit einem gestohlenen Krankenwagen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Frau das Fahrzeug am Vormittag in der Stadt Utica gestohlen und war dann auf einer Schnellstraße Richtung Westen geflüchtet. Mithilfe eines GPS-Geräts hätten Beamte den Krankenwagen geortet und seien ihm gefolgt. Zwei Versuche, die Fahrerin zu stoppen, scheiterten. Schließlich landete der Wagen in der Irondequoit-Bucht.